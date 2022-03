Dolgelukkige Matej Mohoric: “Aan deze zege heb ik de hele winter gedacht”

Een man met een plan. En een man met een beloning. Matej Mohoric stelde naar eigen zeggen zijn volledige winter af op Milaan-Sanremo en mag terug naar Slovenië met de hoofdprijs. Niet Tadej Pogacar of Primoz Roglic, maar wel hij is de eerste Sloveen op de erelijst van La Primavera.

Een brede smile. En dan een woordenstorm van twee minuten over zijn zege. Matej Mohoric kon niet gelukkiger zijn met zijn overwinning in Milaan-Sanremo. “Hier heb ik de hele winter naartoe gewerkt”, aldus de Sloveen. “En dan lukt het: fantastisch. Het team (Bahrain Victorious, red.) kwam met het idee om naar deze wedstrijd toe te werken en dus ben ik er ook specifiek naartoe beginnen trainen.”

Specifiek getraind op dalen

Met specifiek trainen doelt Mohoric op zijn daaltechnieken. Als een wildeman ging hij de Poggio naar beneden. Trouwens niet zonder gevaar voor lijf en leden. Eén keer belandde hij in een gootje - waar hij weer succesvol uit sprong -, één keer wist hij een lelijke zwieper te counteren. “Mijn fiets was specifiek afgesteld op de afdaling van de Poggio”, gaf Mohoric een deel van zijn geheim prijs. “Daardoor had ik veel meer controle bij het dalen en kon ik makkelijker corrigeren als ik iets te veel risico nam.”

Het verrassende podium van Milaan-Sanremo: Turgis - Mohoric- Van der Poel. — © AFP

Mohoric kende wel niet dé ideale voorbereiding richting het eerste monument van het jaar. “Ik ging richting Strade Bianche met de perfecte conditie, maar door een zere knie heb ik ook drie dagen niet kunnen rijden. Maar met dank aan veel fysio heb ik snel kunnen recupereren. En dat was voldoende om te winnen vandaag. Ik kan het niet geloven.”