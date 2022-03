Geen tweede zege voor Wout van Aert in Milaan-Sanremo: “Ik heb mijn beste pijlen verschoten met die aanvallen van Tadej Pogacar”

Geen tweede zege voor Wout van Aert in Milaan-Sanremo. De Belgische kampioen toonde op de Poggio dat hij over sterke benen beschikte door de aanvallen van Tadej Pogacar te weerstaan, maar daarna zat er niet genoeg meer in de tank om nog mee te doen om de zege. “Toen ik niet op het wiel van Mohoric zat, wist ik dat het gevaarlijk zou zijn.”

“Onderweg verliep alles eigenlijk zoals gepland. Het was een snelle koers met rugwind. We zaten goed in positie en op de Cipressa hadden we alles onder controle”, begon Van Aert zijn analyse. “Toen UAE kwam helpen in de achtervolging, wist ik al dat ze de koers hard wilden maken. Dat lukte, en ik denk dat dat ook in mijn voordeel was. De aanvallen van Tadej Pogacar kwamen vroeg en waren zwaar, ik heb daar mijn beste pijlen verschoten. In zo’n geval zit je misschien beter iets verder, zoals degene die uiteindelijk wint. Maar je weet nooit, het kon altijd de goede aanval zijn. Ik heb geen spijt, maar ik ben wel teleurgesteld.”

“Voor mij was de aanval van Matej Mohoric niet onverwacht”, stelde Van Aert. “Als hij de klim overleefde, wist ik zeker dat hij iets zou proberen in de afdaling. Ik ken hem een beetje via Primoz Roglic en hij werkt schijnbaar al jaren voor deze wedstrijd. Ik wilde inschuiven toen hij passeerde, maar ik zat een beetje gevangen met Mathieu van der Poel en Pogi. Toen ik niet op zijn wiel zat, wist ik dat het heel gevaarlijk zou zijn. En dat bleek. Sommigen komen hier misschien om te trainen, maar ik kwam om te winnen.”