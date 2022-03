Matej Mohoric steekt de favorieten een loef af en wint Milaan-Sanremo na knappe ontsnapping

Hoe kwam de zege tot stand?

Op het gemak en onder de stralende Italiaanse zon baande het peloton zich een weg door deze 293 kilometer Milaan-Sanremo. Acht renners vormden meteen de eerste kopgroep van de dag en namen een afstandje van vier minuten. Onder hen vier thuisrijders: Filippo Conca (Lotto Soudal), Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alessandro Tonelli (Bardiani) en Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni). Met Sevilla, Zurita, Gidich en Zacharov waren er ook nog twee Spanjaarden en evenveel Kazachen mee onderweg. Geen al te grote namen, maar gezien de weinige ontwikkelingen in de koers het vermelden waard.

Na meer dan twee uur onderweg en in aanloop naar de Passo del Turchino, breiden de koplopers nog eens twee minuten bij aan hun voorsprong. De Turchino kon het eerste echte obstakeltje genoemd worden. Een lange beklimming (bijna 26 kilometer), maar eerder een opwarmertje op wat nog komen zou. Zonder kleerscheuren kwamen de renners dan ook over de top van deze eerste beklimming.

Op weg naar de volgende klimmetjes, de fameuze drie Capi (Capo Mele, , pitste het peloton aanvankelijk ietwat af van de voorsprong van de koplopers, maar die reageerden op het vlakke door toch weer opnieuw verder weg te rijden rond de zeven minuten. Wanneer de Capi er ook effectief aankwamen rond kilometer 60 nam het peloton het heft weer in eigen handen. Het tempo werd opgevoerd en dat voelden de leiders vrijwel meteen terwijl zij zich al waagden aan de Capo Mele. Bij de Capo Cervo bedroeg de voorsprong nog maar vierenhalve minuut. In het (jagende) peloton zaten Wout van Aert en Fabio Jakobsen ondertussen goed voorin met hun ploeg. Over naar de kopgroep opnieuw, want op de derde en laatste Capo (de Capo Berta) kunnen we nog maar over vier renners spreken: Gidich, Tonelli, Rivi en Sevilla. In het peloton kreeg Pidcock het knap lastig en de Brit moest lossen, even later was hetzelfde lot ook Peter Sagan beschoren. Bij de Slovaak wel een mechanisch defect. Een enorm slecht moment met de Cipressa in het vooruitzicht.

Aanvallenregen op de Poggio

De favorieten hielden elkaar in het oog en zaten dan ook vlak bij elkaar bij de doortocht over de Cipressa, met de Poggio als absolute scherprechter. En het zou daar ook allemaal losbarsten. Tadej Pogacar probeerde tot vier keer toe weg te rijden van zijn concurrenten, maar dat lukte niet. Primoz Roglic en Soren Kragh Andersen wilden ook hun kans gaan maar ook zij kwamen van een koude kermis thuis. Matej Mohoric bewees dan zijn tijdrijderskunsten en schoot als een pijl naar voren. Ondanks een paar stuurfouten kon hij recht blijven en hield hij de rest af. Een erg knappe overwinning voor de Sloveen, Anthony Turgis werd zowaar nog tweede. Mathieu van der Poel komt als derde over de streep. Wat een podium!

Wat deden de Belgen?

Bij afwezigheid van voormalig winnaar Jasper Stuyven, Yves Lampaert en Oliver Naesen, keek iedereen natuurlijk naar Wout van Aert, gezien zijn uitstekende vorm die hij de voorbije weken al liet zien. Op de Cipressa werd van Aert uitstekend bijgestaan door landgenoten Tosh van der Sande en Nathan van Hooydonck. Bij de aanvallen van Pogacar reageerde Van Aert telkens nog erg scherp, maar bij de buffelstoot van Mohoric had ook hij geen verhaal.

Verder nog iets dat u moet weten?

Toch een beetje Tim Declercq vandaag in Milaan-Sanremo. Wout van Aert’s ploegmaat Jos van Emden nam namelijk meer dan vier uren het ganse peloton op sleeptouw. Rond het vijfde uur werd de Nederlander voor het eerst afgelost door Trek-renner Jacopo Mosca. Een stevige inspanning van van Emden, die ons doet denken aan Tim Declercq.

Rituitslag:

1. Matej Mohoric

2. Anthony Turgis

3. Mathieu van der Poel

4. Michael Matthews

5. Tadej Pogacar

6. Mads Pedersen

7. Soren Kragh Andersen

8. Wout van Aert

9. Jan Tratnik

10. Arnaud Démare