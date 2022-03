Onder dit huisje in Vlaanderen schuilt een gigantisch bunkercomplex, in het grootste geheim gebouwd uit vrees voor Russische atoombommen

Alles komt terug. Zeventig jaar geleden zat de vrees voor Rusland én z’n atoombommen er hier ook al in, nog veel sterker dan nu zelfs. Toen werden er heuse atoomschuilplaatsen gebouwd, waren er plannen voor een schuiltunnel onder de Schelde, maakten we speciale kunstatoombunkers én werd er in het grootste geheim een groot militair complex gegraven onder een klein huisje ergens in Vlaanderen. Dat huisje bestaat nog steeds, alles eronder ook.