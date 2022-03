Meeuwen wint in extremis van Genk, dankzij doelpunt in slotminuut

Aan thuisspeler Joeri Op De Locht heeft het niet gelegen. De goalgetter was weer zijn opportunistische zelf. De aanvaller opende de score in de aanvangsfase uit de draai. Een klusje dat hij herhaalde kort na rust (2-2), om Genk voor een derde keer op voorsprong te brengen: 3-2. Vanaf dan nam Meeuwen het commando over. Lahcen Abbou zorgde voor 3-4 en Rogiers in het absolute slot dus voor 4-5. De 4-4 van Op De Locht, dus weer goed voor een zoveelste hattrick, bracht dan toch geen punt op. “Een gelijkspel was zeker terechter geweest”, vond Op De Locht. “Die laatste goal had net zo goed aan de overkant kunnen vallen. Waar het misliep? Waar het eigenlijk al het hele seizoen misloopt: telkens maken we domme fouten naar het einde toe.”

De nederlaag kwam behoorlijk hard binnen. Coach Oronzo Vescera nam na afloop het woord ‘crisis’ in de mond, maar dat zal ook wel gevoed zijn door de late tegengoal én het zware verlies vorige week in Houthalen (12-4). Terwijl enkele weken geleden nog gestunt werd tegen Borgerhout. “Het gaat al een heel seizoen met ups en downs”, blikt Op De Locht terug. “Na een goede periode kenden we vorige week een totale offday. Vandaag is het vooral zuur dat we weer dom balverlies lijden dertig seconden voor tijd, en zo weer een punt te grabbel gooien. . Misschien missen we wel wat ervaring door een aantal gestopte of geblesseerde spelers.” De afwezigheid van ervaren rotten als Conte, Hesz en Luts voel je natuurlijk altijd.

© Boumediene Belbachir

Vel duur verkopen

Bij de tegenstander is Lennert Rogiers stilaan zo’n rot. De verdediger intercepteerde in het slot een Genkse dieptepass. Zette een één-twee op met Lahcen Aabou en werkte koel af. “De winnende goal maken is altijd leuk, zeker helemaal op het einde”, glunderde de libero. “Toch zijn het belangrijkste de drie punten. Een overwinning die we in mijn ogen wel verdienden, omdat we de betere kansen hadden maar niet afmaakten. Onze doelstelling blijft nog steeds de zesde plaats en wie weet nog de vijfde (nu Wellen, nvdr). Volgende week gaan we winnen en de laatste speeldag gaan we ons veld uur verkopen tegen Hoeselt.”

Een extra troef heeft Meeuwen met de teruggekeerde Ricardo Leao Kessels, vrijdag goed voor twee goals en een assist. “Met zijn snelheid, kracht en hele goeie individuele actie brengt hij de ploeg veel bij”, vindt Rogiers. “Echt dingen die we nodig hebben om als ploeg beter te worden.”