Vijf kilometer fietspad en asfaltering aan beide zijden van Grote Baan

Het was Vlaams minister Lydia Peeters die het officiële startschot gaf voor de vernieuwing en verbetering van de fietspaden en voor de asfaltering van de Grote Baan in Houthalen-Helchteren.

De werken moeten op korte leiden tot een betere verkeersveiligheid en zijn meteen ook een voorbereiding op de nakende vernieuwing van de Noord-Zuidverbinding. Het was al eerder aangekondigd, maar nu is het ook concreet. Over een lengte van bijna vijf kilometer worden de eenrichtingsfietspaden van anderhalve meter breed vervangen door vrijliggende tweerichtingsfietspaden van twee meter breed. Het gaat om het gedeelte vlak na de E314 tot voorbij de Kazernelaan in Helchteren.

De werken worden in zes zones en vier fases opgedeeld. In de eerste fase (van 21 maart tot eind april) komt het westelijk gedeelte tussen de carpoolparking en Centrum-Zuid aan bod. Gelijktijdig worden aan dezelfde kant van de weg ook de werken uitgevoerd tussen de Dorpstraat en Herebaan-West en van de Molenweg tot de Technische schoolstraat. In een tweede fase (van eind april tot eind mei) is het westelijk deel tussen Centrum-Zuid en de Dorpstraat aan de beurt. Meteen worden ook die aan dezelfde kant tussen Herebaan West tot de Dorpstraat en Technische Schoolstraat en de Hezoldstraat onder handen genomen. In diezelfde periode krijgt de westkant van de Grote Baan een nieuwe asfaltlaag. Die werken worden ’s nachts uitgevoerd.

In de derde fase (van eind mei tot begin juli) komt het oostelijk deel tussen de carpoolparking en de Koolmijnlaan aan de beurt. Dan worden ook aan dezelfde kant tussen de Ringlaan en Herebaan Oost en de Daalstraat tot de Technische Schoolstraat aangepakt. In de laatste fase (van begin juli tot midden augustus) gaat het om het oostelijk deel tussen de Koolmijnlaan en de Ringlaan, Herebaan Oost tot de Daalstraat en de Technische Schoolstraat tot de Kazernelaan. In diezelfde periode krijgt de oostkant van de Grote Baan een nieuwe asfalt laag. Als zijstraten van de Grote Baan worden afgesloten om werken uit te voeren is er omleiding voorzien. Fietsers kunnen via een versmald pad langs de werfzone rijden en Centrum-Zuid zal dan via de E314 bereikt kunnen worden.

“De kostprijs voor deze ingreep wordt geraamd op vijf miljoen euro”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “Het project kadert in ons relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ waarvoor we 885 miljoen euro hebben uitgetrokken om de fietsinfrastructuur en de fietsmobiliteit te verbeteren.”

Het project aan de Grote Baan wordt uitgerold in samenspraak met het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren, het Agentschap Wegen en Verkeer, vervoersmaatschappij De Lijn, de departementen Mobiliteit en Openbare Werken, het provinciebestuur en de fietsersbonden.