Truiense scouts haalt meer dan 1.000 euro op voor Oekraïne tijdens markt

De Sint-Trudo Scouts hebben zaterdag 1.074 euro voor Oekraïne opgehaald tijdens de Haspengouw Markt. De aanzet was de kennismaking met de 14-jarige Matvey Livano die uit zijn thuisland gevlucht is voor de oorlog.

Via bevriende kennissen kwam hij in contact met de scoutsvereniging die hem prompt opnamen in hun vereniging. Daarnaast is hij ook al ingeschreven bij het Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (Okan) om de basisbeginselen van de Nederlandse taal te leren.

“De collecte kwam tot stand samen met de vzw Limburg Support Ukraine. Het is onze bijdrage voor medische hulp in de oorlog in Oekraïne,” zegt Josse Gregoor, leider bij de Scouts. “Als scoutsvereniging draait onze inzet rond zelfwerkzaamheid, ploegwerk, medebeheer, dienst en engagement. Omdat wij deze vijf principes graag in de kijker zetten en zeker iets willen terugdoen voor de maatschappij, zeiden we dan ook volmondig ja op dit aanbod. De collecte bracht 1.074,79 euro op.”

Intussen wordt gekeken of ze ook de leegstaande conciërgewoning aan de lokalen in de Parkstraat kunnen openstellen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen