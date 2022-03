Uitslaande appartementsbrand in centrum van Hamont

Het centrum van Hamont is zaterdagmiddag opgeschrikt door een uitslaande brand in een appartementencomplex in de Kerkstraat. De schade bleef beperkt tot één appartement.

Vermoedelijk ontstond het vuur door een gsm-oplader in de slaapkamer van een appartement op de bovenste verdieping. Buren sloegen alarm nadat ze de rookontwikkeling opmerkten. Op het moment van de brand zaten er kinderen in het appartement, maar die konden naar buiten lopen en zichzelf in veiligheid brengen. Er is niemand gewond geraakt. De schade bleef beperkt gebleven tot één appartement. Voor de inwonende familie wordt opvang gezocht. De brandweer brak ook binnen in een onderliggend appartement om een hond naar buiten te halen. gvb

© Geert Van Baelen

© Geert Van Baelen