Geen Benzema bij Real Madrid, Hazard traint weer mee in aanloop naar Clasico

Real Madrid moet het zondag in de Clasico tegen FC Barcelona meer dan waarschijnlijk zonder topschutter Karim Benzema zien te stellen. De Franse international sukkelt met een kuitblessure en verscheen zaterdag niet op het trainingsveld.

Een stevige streep door de rekening van de Koninklijke, want Benzema was dit seizoen in alle competities samen al goed voor 22 doelpunten. Vorige week zorgde hij met een hattrick nog eigenhandig voor de uitschakeling van Paris Saint-Germain, in de achtste finales van de Champions League. In de competitiewedstrijd tegen Real Mallorca ondervond hij maandag in de slotfase echter spierproblemen. De tests op vrijdag in Valdebebas waren positief, maar zaterdag verscheen de spits toch niet op het trainingsveld.

Eden Hazard heeft intussen weer bij de groep aangesloten, zo blijkt uit trainingsbeelden van Real. De Rode Duivel bleef woensdag binnen, naar verluidt wegens hinder aan de enkel. Hazard zit echter al langer op een dood spoor in Madrid. Onze landgenoot kwam in de laatste vijf duels van de Koninklijke helemaal niet in actie. Zijn laatste optreden dateert al van 19 februari, toen hij vijf minuten mocht invallen tegen Alavés.

In La Liga lijkt Real onbedreigd af te gaan op de landstitel. Met nog tien wedstrijden te gaan, bedraagt de voorsprong op eerste achtervolger Sevilla 10 punten. Barcelona staat derde, met 15 punten minder dan de Koninklijke. Barça, dat de voorbije weken uitstekend op dreef is, heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld.

