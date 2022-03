Isaac Kimeli geeft waarschijnlijk forfait voor finale 3.000 meter op WK atletiek indoor

De kans is klein dat Isaac Kimeli zondagmiddag deelneemt aan de finale van de 3.000 meter op het WK indoor in het Servische Belgrado. Hij sukkelt opnieuw met de hamstrings, zo bevestigt zijn coach Tim Moriau zaterdag aan Belga.

“Het is nog niet 100 procent zeker, maar laten we zeggen 90 procent. Hij wordt zaterdag onderzocht om een tweede opinie en de bevestiging van zijn blessure te krijgen”, legt Moriau uit.

Kimeli kwetste zich in januari al aan de hamstrings en had toen tijd nodig om de juiste vorm terug te vinden. Bij aankomst in Servië hoopte Kimeli dat alles in orde zou zijn maar tijdens zijn reeks zaterdag kreeg de atleet opnieuw last. Hij kwalificeerde zich weliswaar met een derde plaats maar zal dat finaleticket waarschijnlijk niet verzilveren.

Moriau preciseert wel dat de nieuwe blessure nu op “een andere plaats in de spier is”. “Maar goed, we hebben nu nog 24 uur om te bekijken hoe het evolueert. Al zullen we uiteraard geen enkel risico nemen met het oog op de zomer.”

Zo lijkt het dus waarschijnlijk dat Michael Somers zondagmiddag (12u15) de enige Belg in de finale van de 3.000 meter wordt.

