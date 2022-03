Diesel en benzine weer stuk goedkoper, en dus komen Nederlanders weer massaal hier tanken

Diesel en benzine tanken is sinds zaterdag een stuk goedkoper door de maatregelen van de regering. Aan tankstations in de grensstreek is het zaterdagochtend dan ook een komen en gaan van Nederlanders, die hier een zaakje hopen te doen. “Het scheelt 50 cent per liter, dat loopt al op voor een volle tank”, klinkt het.

Voor benzine 95 (E10) is de maximumprijs aan de pomp in ons land met 17,5 eurocent gedaald tot 1,776 euro per liter. Voor benzine 98 (E5) is er eveneens een daling met 17,5 eurocent tot 1,848 euro per liter. Voor diesel (B7) is de maximumprijs ook gedaald met 17,5 eurocent tot 1,904 euro per liter.

De prijsdalingen zijn een gevolg van de verlaging van de accijnzen. De regering nam die maatregel om de hoge facturen voor de burgers wat te drukken. De prijs voor huisbrandolie neemt dan weer verder toe.

Route aangepast

Bij Bruno’s in Maasmechelen was het zaterdag behoorlijk druk. De Nederlanders steken opnieuw massaal de grens over om hier te tanken. “We verwachten tot een grote drukte, we hebben extra personeel ingeschakeld”, klinkt het bij het tankstation.

“Bij ons ben ik snel 100 euro kwijt, hier is dat maar 60 à 70 euro”, rekent een Nederlandse klant. De man woont in Kerkrade, vlakbij de Duitse grens, maar reed speciaal naar Maasmechelen. “En toch loont dat”, weet hij zeker. Iets waar heel wat andere Nederlanders zich bij aansluiten. “Ik heb onze route toch even wat aangepast om hier te komen tanken.”