Zo ziet toprestaurant De Slagmolen er uit na ingrijpende verbouwingen

In sterrenzaak De Slagmolen in Oudsbergen kunnen klanten weer aanschuiven aan tafel na zes maanden van intensieve verbouwingen. Wij gingen een kijkje nemen in de volledig vernieuwde zaak. “De bijkomende ruimte dient niet om méér gasten te kunnen ontvangen, maar wel om de ervaring nog specialer maken”, zegt chef Bert Meewis.

De Slagmolen is één van de absolute culinaire toppers in België. Net als met Cuchara in Lommel en Ralf Berendsen in Lanaken, heeft de zaak in Oudsbergen twee Michelin-sterren op de schouw staan. Om die exclusieve status te behouden, moet er regelmatig vernieuwd worden. De familie Meewis investeert dan ook quasi permanent in de infrastructuur. Het meest recente uitbreidingsproject is zopas afgerond. Het restaurant kreeg een volledige facelift, en werd vergroot met een nieuwe aanbouw, die subtiel is verbonden met het historische gedeelte aan de oude watermolen.

“We hebben ervoor gekozen om de extra ruimte niet vol te stouwen met bijkomende tafels, maar wel in te zetten op extra beleving voor onze gasten”, vertelt Bert Meewis. “Dat uit zich in een samenspel van het klassieke pand met moderne architectuur. De glazen gevels bieden een mooi zicht op de natuur en zorgen voor een andere sfeer. Bovendien is het geheel aangekleed met enkele kunstwerken van topniveau, gerealiseerd door Will Beckers. Het nieuwe menu dat we bij de heropening presenteren, heeft trouwens dezelfde naam gekregen als het voornaamste kunstwerk: Becoming.”

Donderdagavond werd de eerste service gedraaid in het totaal vernieuwde restaurant. Dat wil ook zeggen dat de pop-upformule in het hoofdkantoor van H.Essers in Genk ten einde is, en de feestzaal van de zaak, die tijdelijk als restaurant dienst deed, opnieuw de vertrouwde functie krijgt toegewezen.

Het volgende project dat De Slagmolen buitenshuis wil realiseren is de start van een tweede zaak, meer bepaald een kwalitatief hoogstaande brasserie in Kasteel Edelhof in Bilzen. Daar zullen in eerste instantie vooral de zonen van Bert en Karlijn hun creativiteit en passie voor de horeca gaan botvieren. De opening is voorzien voor de zomer volgend jaar.

