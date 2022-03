Leopoldsburg

De Verenigde Naties heeft 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. In België is er sinds 2009 een wet die discriminatie verbiedt op grond van volgende criteria: het onderscheid en anders behandelen van mensen of groepen (meestal minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd, enzovoort.

Bij discriminatie is het niet het slachtoffer dat moet bewijzen dat hij gediscrimineerd

wordt, de dader moet bewijzen dat hij niet gediscrimineerd heeft. Er is dus een betere

bescherming van de rechten van het slachtoffer.

Ben je slachtoffer van discriminatie? Wil je dit melden? Ben je op zoek naar een luisterend oor of raad?

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum ‘UNIA’ helpt je hier graag mee verder. Bel 0800 12 800 of ga naar www.unia.be.