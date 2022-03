“Prins Lorenz bestuurder bij familieholding van Russische oligarch”

Prins Lorenz, die als zakenman werkt, zou als externe bestuurder zetelen in de raad van bestuur van de familieholding Fletcher Group, met zetel op Cyprus. Vladimir Sergeevitsj Lisin, een van de rijkste Russische oligarchen, heeft al langer banden met België via de Russische staalgroep Novolipetsk (Nlmk). De Italiaanse kwaliteitskrant Corriere Della Sera vraagt zich nu af of Lorenz of ons koningshuis er voor iets tussen zitten dat Vladimir Sergeevitsj Lisin (65), nochtans een vriend van Poetin, als enige oligarch ontsnapt aan de Europese sancties.