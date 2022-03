In een volgepropt Loesjniki-stadion spreekt Vladimir Poetin tienduizenden Russen toe. Samen vieren ze de achtste verjaardag van de annexatie van de Krim. In zijn speech prijst Poetin ook de Russische legertroepen in Oekraïne. Maar is de president werkelijk tevreden over het verloop van de oorlog? Officieel wel, maar enkele kopstukken in het veiligheidsapparaat zitten in nauwe schoentjes.