Brandweer blust vlammenzee aan grote berg houtafval in Lommel

Vrijdagavond laat is een zware brand uitgebroken aan een grote berg houtafval bij Berkmans Grond- en Afbraakwerken op Maatheide in Lommel. De brandweer Noord-Limburg heeft de brand onder controle, maar moet nog tot diep in de nacht blussen. Het grootwatertransport is opgestart.

Rond 22 uur vloog de grote berg houtafval van 30 op 30 meter en 6 meter hoog in brand. De brandweer Noord-Limburg kwam ter plaatse om de vlammenzee te blussen. Zoals gebruikelijk bij dergelijke grote branden is het grootwatertransport opgestart. Vanuit heel Limburg wordt water aangevoerd. “Met een dompelpomp halen we ook water uit het kanaal”, zegt officier Walter Cuypers van de brandweer Noord-Limburg.

“Medewerkers van het bedrijf zijn het hout uit elkaar aan het trekken zodat we het beter kunnen blussen. Maar omdat er wellicht telkens brandhaarden zullen blijven ontstaan, gaan de bluswerken nog uren in beslag nemen.” Rond de afvalberg staan betonnen muren en er zijn geen gebouwen in de buurt, dus er is geen risico dat het vuur overslaat en verdere schade aanricht. Er is ook geen gevaar voor de omgeving. De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk. gvb

© GVB

© GVB