Na Tia en Nafi, nu ook gouden Noor: Vidts verovert wereldtitel op vijfkamp én onttroont Nafi Thiam als Belgisch recordhoudster

Wereldkampioen worden is altijd mooi, maar je kan ook wereldkampioen worden met een uitroepteken achter. Dat laatste is waar Noor Vidts in Belgrado in geslaagd is, want behalve een gouden plak veroverde ze ook het Belgisch record van niemand minder dan Nafi Thiam op de vijfkamp. Winnen in stijl. De Vilvoordse treedt definitief uit de schaduw van de tweevoudige olympische kampioene.