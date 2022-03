REACTIES. “Goede zaak dat kernuitstap er niet komt in 2025”

Voor Groen-voorzitster Meyrem Almaci is het energieakkoord dat zopas werd gesloten een belangrijke stap vooruit naar honderd procent hernieuwbare energie. “Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, swingden de energieprijzen de pan uit. De versnelling van hernieuwbare energie is de beste manier om energieonafhankelijk te worden en de energiefacturen structureel te verlagen.

Almaci is ook tevreden dat de regering in het kader van de bevoorradingszekerheid heeft beslist om tegen 2025 voldoende flexibele energie te voorzien in de vorm van gascentrales. “De nood aan flexibele gascentrales is het gevolg van 20 jaar non-beleid, de energieswitch naar hernieuwbare energie het gevolg van ons beleid”, besluit Almaci.

Federaal oppositiepartij N-VA reageert “zowel opgelucht als verbolgen” op het energieakkoord van de federale regering. Volgens energiespecialist Bert Wollants is het een goede zaak dat de kernuitstap er niet komt in 2025, maar de verlenging met 10 jaar gaat volgens hem niet ver genoeg. Volgens Wollants was een verlenging met minstens 20 jaar nodig.

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is opgelucht over de principiële beslissing van de federale regering om de levensduur van de twee jongste kernreactoren in ons land met 10 jaar te verlengen. “De federale regering neemt de juiste beslissing. We mogen voor onze energievoorziening niet afhangen van onstabiele buitenlandse regimes. We moeten kiezen voor de energiemix waarbij het risico op stroomtekorten zo minimaal mogelijk gehouden wordt. En we moeten de CO2-uitstoot drastisch beperken”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Gekozen voor zowel pest als cholera

De burgerbewegingen Tegengas en Stop Kernenergie reageren vrijdag verbolgen op de beslissing van de federale overheid om de levensduur van twee kerncentrales te verlengen en de subsidies voor gascentrales te behouden. “Met kernenergie én fossiel gas, heeft de regering gekozen voor zowel de pest als de cholera”, zo klinkt het bij Tegengas.

De burgerbeweging zegt vastbesloten te zijn om zich niet bij de belissing neer te leggen. “Op straat en in de rechtbanken zullen we alles op alles zetten om zowel kernenergie als fossiel gas zo snel mogelijk naar de vuilbak van de geschiedenis te verbannen.”

Ook Stop Kernenergie is niet te spreken over het bereikte akkoord. “Een veel gehoord argument voor de verlenging van de twee jongste kerncentrales is de Europese afhankelijkheid van Russisch gas. Inzetten op kernenergie biedt echter geen oplossing”, zegt Leo Tubbax van Stop Kernenergie.