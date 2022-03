Oostenrijk voert weer mondmaskerplicht in voor binnenruimtes

Het aantal besmettingen stijgt in Oostenrijk weer sterk. De zevendagenincidentie bedraagt nu 3.600 besmettingen per 100.000 inwoners.

Omdat steeds meer zorgpersoneel besmet raakt wordt het personeelstekort in ziekenhuizen en woonzorgcentra ook steeds nijpender. Daarom moeten de quarantaineregels herbekeken worden, aldus Rauch. Vandaag moet iedereen die positief test vijf dagen thuis blijven, maar volgens de minister moet bekeken worden of medewerkers van zorginstellingen onder bepaalde voorwaarden met een mondmasker kunnen gaan werken, of de quarantaineperiode kan worden ingekort. Dit weekend wordt de knoop doorgehakt over de nieuwe regels.