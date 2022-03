Beke sluit kinderdagverblijf in Kalmthout: uitbaatster wil toch openblijven

De uitbaatster van kinderdagverblijf Sascha in Kalmthout heeft aan de ouders laten weten dat ze ondanks de beslissing van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om de opvang vanaf 1 april te sluiten toch zal openblijven. Volgens haar is de beslissing niet rechtsgeldig.

Sascha van de Lande schakelde de hulp in van haar raadsman en kwam tot de conclusie dat er iets schort met de beslissing, meer nog zelfs niet rechtsgeldig is. De advocaat zelf wenst geen commentaar te geven. De uitbaatster ziet alvast geen enkele reden meer om te sluiten en is vastberaden om haar activiteiten verder te zetten. De crèche moest ook in 2019 al eens dicht, maar ging nadien terug open. Ouders bleven al die tijd achter Sascha staan en ook nu krijgt ze onvoorwaardelijke steun.

Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien vindt het jammer dat de beslissing in een juridisch steekspel vervalt: “Wat ons betreft wordt de vergunning vanaf 1 april ingetrokken en sluit deze opvang. Indien de uitbaatster alsnog bezwaar wil aantekenen kan dat. Wij zullen hierbij de geijkte juridische procedures volgen.”