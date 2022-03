De twee jongste kernreactoren in ons land mogen dan toch 10 jaar langer openblijven. Dat besliste de federale regering vrijdagavond. Na een jarenlange politieke discussie heeft de oorlog in Oekraïne het pleit beslecht in het voordeel van kernenergie. Maar kunnen die kerncentrales in Doel en Tihange veilig openblijven en wat is er nodig om het ook praktisch te realiseren?