Verkouden Tadej Pogacar gaat favorietenrol voor Milaan-Sanremo niet uit de weg: “Aanvallen op de Cipressa? Zeg nooit nooit”

Vult hij in Sanremo het onvoorstelbare lijstje aan? Ronde van Lombardije vorig jaar, UAE Tour, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico dit jaar. De laatste vier wedstrijden waar Tadej Pogacar startte, won hij allemaal, en altijd even indrukwekkend. Al heeft hij er, zegt de Sloveen zelf, op het laatste nippertje wel een geducht concurrent bijgekregen. “Ik geloof niet dat Mathieu van der Poel hier enkel is om te trainen. Hij gaat klaar zijn.”