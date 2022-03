NASA onthult raket die weer astronauten naar de maan moet brengen

Om 9.15 uur vrijdagochtend kwam de bijna 100 meter grote raket aan op de lanceerbasis in Cape Canaveral. Voordat het systeem ten vroegste in mei voor het eerst onbemand getest kan worden, staan nog talrijke tests op het menu.

De ‘Artemis’-missie had als doel om in 2024 voor het eerst in bijna vijftig jaar opnieuw Amerikaanse astronauten op de maan te laten landen. Wegens allerlei vertragingen is deze missie uitgesteld tot ten vroegste 2025. De missie moet vier astronauten met behulp van de Orion-capsule in een baan om de maan brengen, waarna twee van hen zullen overstappen op een SpaceX-lander voor het laatste traject naar de maan.

“De Artemis-generatie bereidt zich voor op het bereiken van nieuwe grenzen,” vertelde Bill Nelson van NASA. “Deze generatie zal astronauten naar de maan laten terugkeren en deze keer zullen we de eerste vrouw en de eerste gekleurde persoon op de oppervlakte laten landen, om baanbrekende wetenschap te bedrijven”, zei hij. “Het Artemis-programma van de NASA zal de weg vrijmaken voor de grote sprong van de mensheid naar toekomstige missies naar Mars.”