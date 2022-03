Beslissing over kernuitstap gevallen: twee kerncentrales blijven open

De federale regering zat sinds vrijdagochtend samen over de kernuitstap, met de bedoeling om de knoop nu echt definitief door te hakken. Eind vorig jaar leek het er nog op dat alle kerncentrales tegen eind 2025 zouden sluiten, maar daar heeft de oorlog in Oekraïne anders over beslist. Ook Groen, de partij van minister van Energie Tinne Van der Straeten, staat open voor een levensduurverlenging van de twee jongste reactoren, al zou er dan nog altijd vervangcapaciteit in de vorm van gascentrales nodig zijn.