In de voormalige kantoorruimtes van het Recorgebouw staan nu veldbedjes gespreid. “Als het moet, kunnen we vandaag al 75 mensen opvangen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). — © Sven Dillen

Hasselt

Het gebouw van het voormalige meubelbedrijf Recor in Hasselt is klaar om de eerste 75 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Op korte termijn kan dat oplopen tot 400 personen. “Het is basic, maar hier zijn ze veilig”, zegt burgemeester Steven Vandeput.