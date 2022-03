Zelenski de president is een pak sterker dan Zelenski de acteur

de serie uit 2015 die Volodimir Zelenski’s politieke carrière lanceerde, wordt uitgezonden op Netflix in de VS en later ook bij ons. Kun je als Vlaamse kijker genieten van de profetische reeks waarin Zelenski een leraar speelt die president van Oekraïne wordt?

‘Jullie vroegen erom en nu is hij er!’ Met die tweet kondigde Netflix aan dat Servant of the people (Dienaar van het volk) van en met de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de hoofdrol te zien zal zijn in de VS.

De reeks, die ook bedacht en ­geproducet werd door Zelenski, was al van 2007 tot 2011 te zien in de VS op Netflix. De serie krijgt ook in Vlaanderen een release op Netflix, wanneer precies is nog niet bekend. Bij ons is de reeks wel al sinds november te bekijken op Arte.tv, het online platform van Arte, waar ze tot nu toe 3,2 miljoen keer bekeken werd. ‘We zien de cijfers elke dag stijgen door de actualiteit,’ zegt Clara Brunel, woordvoerster bij Arte. Door de oorlog in Oekraïne is de comedyreeks uit 2015 aan een revival toe: onder meer het Britse Channel 4, MBC in het Midden-Oosten en PRO TV in Roemenië hebben de rechten gekocht. Dienaar van het volk werd gemaakt door Kvartal 95 Studio, het productiehuis dat Zelenski met twee ­zakenpartners in 2003 oprichtte.

Net als zijn personage

In Dienaar van het volk speelt ­Zelenski Vassili Goloborodko, een goedhartige geschiedenisleerkracht van in de dertig die nog bij zijn ouders woont. Hij wordt op school stiekem gefilmd door een leerling wanneer hij een felle speech vol vloekwoorden afsteekt tegen de corruptie in zijn land. Het filmpje gaat vervolgens viraal op Youtube. Zijn leerlingen zetten een crowdfundingsactie op voor zijn presidentscampagne en de boodschap van Goloborodko blijkt zo aan te slaan dat hij het, tot zijn ­eigen verrassing, tot president schopt. Als president probeert hij de macht van de oligarchen te ­breken en zijn land te hervormen.

Dienaar van het volk liep drie ­seizoenen lang op de Oekraïense nationale tv-zender 1+1 en was er een kijkcijferhit. De show maakte ­Zelenski erg populair bij zijn landgenoten. Toen Dienaar van het volk stopte, richtte de slimme mediastrateeg zijn politieke partij op, die hij dezelfde naam gaf als de reeks die hem beroemd maakte. Net als zijn personage zette Zelenski ­tijdens zijn campagne hard in op ­sociale media. De realiteit haalde de fictie helemaal in toen hij in 2019 werd verkozen tot president, met 73 procent van de stemmen – een nog hoger aantal dan zijn ­personage.

Gecensureerd in Rusland

Ook in Rusland was de comedyreeks van Zelenski even te zien, in december 2019. Dat werd toen ­gezien als een teken van hoop in de gespannen relatie tussen Rusland en Oekraïne. Maar de Russische zender TNT censureerde meteen een grap in de eerste aflevering waarin gelachen werd met de Russische president Poetin. In de ­bewuste scène mocht president ­Goloborodko bij wijze van presidentieel privilege een nieuw luxehorloge kiezen. ‘Poetin verkiest Hublot’, zei zijn eerste minister. ‘Poetin Hublot?’, herhaalde de president en daarmee verwees hij slinks naar de anti-Poetinslogan ‘Putin Khuylo’ die Oekraïense voetbalfans scanderen – vrij vertaald: ‘Poetin is een lul’. TNT wiste de grap en haalde de reeks al na een dag van het scherm. TNT is eigendom van Gazprom, dat in handen van de Russische staat is.

De acteerprestaties zijn ­ondermaats, de soundtrack is muzak van de ergste soort en het scenario is compleet ongeloofwaardig

Rest de vraag: is de reeks ook te bingen als Vlaamse kijker? Wel, niet meteen. Dienaar van het volk is knullige, trage satire waar niet zo hard mee te lachen valt – al spelen hier ongetwijfeld cultuurverschillen. De acteerprestaties – niet het minst die van Zelenski – zijn ­ondermaats, de soundtrack is ­muzak van de ergste soort, het ­scenario is compleet ongeloofwaardig. Vergelijk je Dienaar van het volk met de presidentiële filmpjes van Zelenski op sociale media, dan kun je niet anders dan vaststellen: Zelenski-de-president maakt betere tv dan Zelenski-de-leerkracht-die-president-wil-worden.