Bierfestival in de luchtfabriek in Heusden-Zolder. — © TV Limburg

Komend weekend vindt in Zolder een nieuw bierfestival plaats. The Beer Experience combineert bier met eten en muziek. Er staan liefst 36 Belgische brouwers met een kraam, ze bewijzen de revival van het gerstenat. Bier heeft een tijd in een dip gezeten, maar het aantal producenten en nieuwe brouwsels zit weer in de lift. Op de mijnterreinen van Zolder wordt een heuse beleving met lezingen, een ontdekkingsroute en veel bier natuurlijk.