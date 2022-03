ZOL in Genk vraagt Limburgs revalidatiecentrum voor longaandoeningen

Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk vraagt een gespecialiseerde dienst voor de behandeling en revalidatie van chronische longaandoeningen. Nergens in Vlaanderen zijn er zoveel patiënten met chronische longaandoeningen als in Limburg. Maar van de 236 zogenaamde SP-bedden voor langere revalidatie, heeft onze provincie er geen enkel. Nochtans is langdurige revalidatie cruciaal, want patiënten die goed revalideren hebben een betere levenskwaliteit en leven langer. Dat merkt ook Jean-Paul Jageneau uit Genk die momenteel revalideert in het ZOL.