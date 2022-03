Brandweer waarschuwt voor onkruidbranders na spouwbrand in Lommel

In de Acaciastraat in Heide-Heuvel (Lommel) is vrijdag rond 17 uur brand ontstaan in de spouwmuur van een woning. De bewoner was onkruid aan het wegbranden aan de buitenmuur, maar daardoor begon de isolatie in de spouw te smeulen.

De bewoner reageerde snel en kreeg de brand zelf onder controle met een tuinslang. Toen de brandweer Noord-Limburg arriveerde, was er enkel nog lichte rookontwikkeling. De brandweer boorde gaten in de muur en controleerde met camera’s of het vuur uit was. “We raden het gebruik van onkruidbranders af, omdat ze vaak branden veroorzaken. Vrijdag is er ook in Kortrijk een zware brand uitgebroken door zo’n brander”, klinkt het bij de brandweer.

siol