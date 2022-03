Licht verkouden Tadej Pogacar is op zijn hoede voor Milaan-Sanremo: “Wout van Aert verkeert in een uitzonderlijke vorm, maar hij is niet de enige rivaal”

Tadej Pogacar is een van de topfavorieten voor winst zaterdag in Milaan-Sanremo, de eerste klassieker van het seizoen. De renner van Team UAE Emirates etaleerde recent nog zijn topvorm door met overmacht de Tirreno-Adriatico op zijn naam te schrijven. Alleen is Pogacar net als het halve peloton wat ziek. “Ik ben niet 100%, maar die verkoudheid zal mij zaterdag niet hinderen.”

Het regende de afgelopen dagen afzeggingen voor Milaan-Sanremo omdat het halve peloton kampt met ziekte. Ook Pogacar ontsnapt er naar eigen zeggen niet aan en kampt met een verkoudheid. “Maar die zal mij zaterdag niet hinderen”, bleef de Sloveen rustig. “Ik ben niet 100%. Mijn neus zit wat verstopt. Het was koud in de Tirreno, het was een harde koersweek. Ik was daarna drie dagen moe en fietste amper. Sinds donderdag gaat het gelukkig beter.”

Pogacar maakt zich dan wel geen zorgen over zijn verkoudheid, voor zijn concurrenten is hij wel op zijn hoede. “Wout van Aert verkeert in een uitzonderlijke vorm, maar hij is niet de enige rivaal. Er zijn zoveel renners die voor de winst kunnen gaan. Elke ploeg heeft wel mannetje om in de gaten te houden. Ik geloof bij Mathieu van der Poel bijvoorbeeld nooit dat hij hier enkel is om te trainen. Ik denk dat hij goed is. We zullen het zaterdag zien. Ik ben blij om hem terug te zien.”