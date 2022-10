Boerderijtje in Sint-Truiden moest droomhuis worden, maar werd financiële nachtmerrie

Sint-Truiden

Wat een mooie droom moest worden, draaide voor Johny Conings (65) en Ingrid Hendrix (59) uit op een nachtmerrie die nu al meer dan 15 jaar aansleept. Het koppel kocht in 2006 een oud boerderijtje, maar werd in de luren gelegd door een schimmige huisjesmelker, botste op een lokale politicus met een mogelijk dubbele agenda en raakte verstrikt in bureaucratische kafka.