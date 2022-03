Een nieuwe dramatische exit in ‘Familie’? Peter (Gunther Levi) en Marie-Rose (Martine Jonckheere) kwamen vast te zitten in een brand.

De kijkers van ‘Familie’ gingen het weekend in met een cliffhanger. Peter en zijn moeder Marie-Rose, de personages van Gunther Levi en Martine Jonckheere, werden in het midden van de nacht opgeschrikt door een brand. Betekent dit het einde van de rit voor twee vaste waarden in de soap?