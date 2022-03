KLM verhoogt ticketprijzen om hoge olieprijs, waarschijnlijk ook bij Brussels Airlines

Volgens KLM is de prijsverhoging afhankelijk van de bestemming en reisklasse. Zo stijgt de prijs voor een ticket in de economyclass voor een retourvlucht tussen Amsterdam en New York met 40 euro en die voor een ticket in de businessclass met 100 euro. De prijsverhoging geldt enkel voor nieuwe boekingen.

Luchtvaartgroep Lufthansa, en bijgevolg ook dochtermaatschappij Brussels Airlines, blijft de situatie volgen om zo nodig maatregelen te nemen. Maar een prijsstijging lijkt waarschijnlijk. “Als gevolg van de huidige ontwikkeling van de ruwe-olieprijs is een prijsstijging in de loop van dit jaar waarschijnlijk”, klinkt het bij Brussels Airlines.

Brandstof is een belangrijke kostenpost voor luchtvaartmaatschappijen. Vanwege de oorlog in Oekraïne en zorgen over verstoringen van de Russische olieleveringen zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen. Daardoor nemen de kosten voor kerosine voor vliegtuigen toe.