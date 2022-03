Kleurig en opvallend mezenhuisje aan De Goorten

Fietsers en wandelaars worden aangenaam verrast langs het kabbelende beekje aan De Goorten. Daar heeft de onbekende Meeuwense houtkunstenaar voor veilige huisvesting gezorgd. Daarmee zullen de mezen alvast blij zijn. De onbekende Meeuwense houtkunstenaar weet zijn plekjes wel uit te kiezen en is niet toe aan zijn proefstuk. Na de Dino op de ovonde aan de Gruitroderbaan, een rondtrekkende wolvenroedel in de Hoogstraat, de krokodil en een schildpad aan het Broekven is er nu een kleurig eekhoornvogelhuis dat de aandacht van de vele wandelaars en fietsers trekt. RDr