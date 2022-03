Arno krijgt ereteken van minister Sven Gatz

Arno kreeg, na zijn audiëntie met Koning Filip, ook een ereteken van Officier in de Kroonorde. — © BELGA

Een maand geleden mocht hij op audiëntie bij Koning Filip, vanmiddag kreeg Arno (72) van minister Brussels Hoofdstedelijk Gewest Sven Gatz (54, Open Vld) het ereteken van Officier in de Kroonorde. De Oostendse zanger zou deze week normaal zijn voorlopig laatste concert in de Brusselse AB geven, maar moest verstek geven vanwege zijn aftakelende gezondheid.

“Vandaag heb ik, in naam van Pascal Smet, en op vraag van zijne majesteit Koning Filip het ereteken van Officier in de Kroonorde mogen verlenen aan een van onze grote Belgische artiesten”, schrijft Sven Gatz op Twitter. Hoewel Arno de voorbije jaren zichtbaar is verzwakt, wil de zanger duidelijk niet bij de pakken blijven zitten.

De zanger heeft al sinds eind 2019 pancreaskanker. De voorbije maanden werd hij al meermaals geëerd voor zijn lange carrière. Met een beperkt aantal concerten in zijn geboortestad Oostende en Brussel gaf Arno nog eens het beste van zichzelf voor zijn publiek. Al moest hij, omwille van zijn ziekte, zijn laatste geplande concert in de Brusselse concertzaal annuleren.