Russische staatstelevisie onderbreekt Poetin tijdens toespraak in vol stadion

Een opvallend moment tijdens een speech van de Russische president Vladimir Poetin. De Russische staatstelevisie onderbrak plotseling de toespraak van de president in het overvolle Loezjniki stadion in Moskou ter gelegenheid van de achtste verjaardag van de annexatie van de Krim op vrijdag. In de plaats daarvan werden beelden van patriottistische liederen uitgezonden. Het is onduidelijk wat er precies gebeurde.