Vlaamse regering vraagt Oekraïense vluchtelingen vergoeding voor huisvesting

Waarom een leefloon voor Oekraïense vluchtelingen het goedkoopste alternatief is

De voorbije week ontstond discussie over de vraag of vluchtelingen een leefloon moeten krijgen of gewoon zakgeld, zoals dat bij asielzoekers het geval is. Door de Europese beslissing om alle Oekraïners meteen een tijdelijk verblijfsstatuut te geven, hebben ze ook recht op onderwijs, werk, gezondheidszorg en sociale hulp. Die sociale hulp kan een volledig leefloon zijn, maar ook een mix van geld en materiële steun. Daarover beslissen de OCMW’s.

Volgens de Vlaamse regering kan het echter niet dat de vluchtelingen én een leefloon krijgen én gratis huisvesting. Daarom werkte Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) een voorstel uit dat vluchtelingen die een leefloon krijgen verplicht om een billijke vergoeding te betalen voor de accommodatie die ze van de overheid krijgen. Het gaat dus niet om het verblijf bij burgers, maar enkel om opvangplaatsen van de overheid.

De vergoeding gaat van 10 tot 40 procent van het leefloon. De hoogte is afhankelijk van het soort woonst - woning, kamer of bed - en de gezinssituatie van de betrokkenen (alleenstaande of gezin).