Max Verstappen net iets sneller dan Ferrari tijdens tweede oefensessie GP van Bahrein

Max Verstappen heeft tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Bahrein de snelste tijd gereden. Verstappen was in zijn Red Bull F1-bolide een fractie sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari. Mercedes ondervond ook tijdens de tweede oefensessie problemen.

Tijdens de eerste oefensessie reed Pierre Gasly in de AlphaTauri F1-bolide verrassend de snelste tijd, maar ook Red Bull en Ferrari leken erg sterk. Bij Mercedes leken ze dan weer net als tijdens de wintertest niet echt het juiste tempo te vinden.

De tweede oefensessie zorgde voor andere omstandigheden want de zon ging onder en ook de temperatuurniveau‘s op de baan lagen daardoor anders. Bij Mercedes was het uitkijken of de eerdere problemen opgelost geraakten maar dat leek niet meteen het geval.

Lewis Hamilton deed zijn beklag over de remmen alsook het gevoel in de wagen. Mercedes was echter zeker niet het enige team met een probleem. Zo kon Valtteri Bottas tijdens de eerste oefensessie door een motorprobleem geen tijd neerzetten en bij McLaren rijden ze in Bahrein met een ‘noodoplossing’ voor de remmen die duidelijk ook een invloed heeft op de competitiviteit.

Helemaal aan het einde van de sessie kwam het nog bijna tot een aanrijding tussen Charles Leclerc in zijn Ferrari en Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. De stewards lieten weten het incident na de sessie verder te onderzoeken.

Uiteindelijk was het Max Verstappen die de sessie als snelste wist af te sluiten met slechts een handvol duizendsten voorsprong op Charles Leclerc. Red Bull en Ferrari bevestigen duidelijk hun goed vormpeil van tijdens de wintertests.

01 Max Verstappen Red Bull 1:31.936 20

02 Charles Leclerc Ferrari 1:32.023 20

03 Carlos Sainz Ferrari 1:32.520 22

04 George Russell Mercedes 1:32.529 25

05 Fernando Alonso Alpine 1:32.877 24

06 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:32.951 30

07 Sergio Perez Red Bull 1:32.958 20

08 Mick Schumacher Haas 1:33.085 24

09 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.144 23

10 Kevin Magnussen Haas 1:33.183 23

11 Lando Norris McLaren 1:33.280 27

12 Esteban Ocon Alpine 1:33.360 25

13 Pierre Gasly AlphaTauri 1:33.621 24

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:33.789 26

15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:33.953 27

16 Lance Stroll Aston Martin 1:33.958 25

17 Nico Hülkenberg Aston Martin 1:34.061 28

18 Daniel Ricciardo McLaren 1:34.166 12

19 Nicholas Latifi Williams 1:34.486 28

20 Alex Albon Williams 1:34.735 22

