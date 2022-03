Ontspannen Wout van Aert weet wie hij in de gaten moet houden: “Ook ik zou Pogacar vijf sterren gegeven hebben”

Alles peis en vree in Starshotel Grand Milan in Saronno, een altijd drukke voorstad van Milaan. Wout van Aert neemt nog rustig de tijd om met enkele leveranciers op de foto te gaan, pers is er vreemd genoeg niet. Enkel uw krant schuift aan bij de topfavoriet voor Milaan-Sanremo. “Omdat we in tijden van corona de risico’s wilden beperken hebben we ook weinig mensen uitgenodigd”, aldus woordvoerder Ard Bierens. Andiamo!