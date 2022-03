De jump van Tim Merlier komt net te laat, Pascal Ackermann wint Bredene Koksijde Classic in prangende spurt

De Duitser Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) heeft de Bredene Koksijde Classic gewonnen. Na een koers over West-Vlaamse wegen werd het in badstad Koksijde een koninklijke massaspurt en daarin zette Ackermann van ver aan en niemand kwam er nog over. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) gooide zijn wiel nog naar de derde plek, Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) moest zich opnieuw tevredenstellen met een tweede plaats.

De Bredene Koksijde Classic, dat is koersen langs de kust, de Moeren en de Belgisch-Franse grens. De renners klikten in de pedalen aan het Staf Versluyscentrum in Bredene en kwamen 201 kilometer later, via vaak winderige wegen en drie lokale ronden, aan in Koksijde. Bij een passage in het Heuvelland moest het peloton ook twee keer het duo Monteberg-Kemmelberg bedwingen.

In de beginfase ontstond een vluchtersgroep van vijf met daarbij vier Belgen, maar zij werden snel bijgehaald. Twee kilometer later kwam wel de goede vlucht tot stand. De namen: Patrick Gamper (BORA - hansgrohe), Adrien Petit (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Karl Patrick Lauk (Bingoal Pauwels Sauces WB) en de Belgen Kasper Saver (Minerva Cycling) en Thibau Verhofstadt (Tarteletto - Isorex). Petit spurtte een dag geleden nog naar de derde plaats in de Grand Prix Denain.

Vlak voor de eerste beklimming van de Monteberg gingen Gerben Thijssen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) en Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen - Baloise) tegen de grond. De twee renners die elkaar kennen van de piste likten hun wonden en reden snel weer verder. Op de zware Kemmelberg brak het peloton in twee grote stukken. Topfavoriet Tim Merlier (Alpecin-Fenix) was helemaal achterin de tweede groep verzeild geraakt en moest dus achtervolgen. In de afzink van de Kemmelberg trokken de mannen van Lotto Soudal door onder aanvoering van werelduurrecordhouder Victor Campenaerts. Niet zonder slag of stoot smolten de twee groepen weer samen.

Opnieuw Vocsnor

Ook tijdens de tweede beklimming van de Kemmelberg kriebelden de benen van Campenaerts. Onder zijn aanvoering reden zes renners reden weg uit het peloton. Ook Quick-Step Alpha Vinyl had met Jannik Steimle en Mauro Schmid twee pionnen mee. Met Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Barnabas Péak (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) en Rasmus Tiller (Uno-X) zaten nog drie renners mee die de voorbije weken hun goede vorm al meermaals geëtaleerd hebben.

Een aanvallende Campenaerts op de kasseien van de Kemmelberg. — © BELGA

De achterstand op de vijf leiders bedroeg wel nog altijd bijna vier minuten, een flinke kloof om te dichten. Het sextet draaide prima rond, maar ook het peloton zat niet stil. Zo schommelde het verschil tussen de zes en het peloton kilometerslang rond de twintig seconden. Het was vechten tegen de bierkaai en twintig kilometer later werden Vocsnor & co weer opgeslorpt door de muil van het peloton. De heuvels waren achter de rug, het peloton zette koers richting naar de Moeren.

Maar Campenaerts, die wou niet wachten op de Moeren. Een kasseistrookje die naam amper waardig was voor hem reden genoeg om nog eens de gas open te draaien. Het peloton kwam op een lint en scheurde langs alle kanten. De eerste waaiergroep bestond uit nog uit een twintigtal renners met daarbij ook sprinters Ackermann, Walscheid, De Lie en Merlier.

Op 42 kilometer van de streep smolt de twee grote groepen weer samen. Het schouwspel in de Moeren was boeiend, maar leverde uiteindelijk niets op. Ook de vroege vluchters beseften dat ze bezig waren aan een kansloze onderneming. Het peloton hield de vluchters binnen schot. Bij het ingaan van de eerste van drie lokale rondes hield het vijftal amper vijftien seconden over, al besloot het peloton de vluchters nog wat te laten spartelen en pas in de laatste ronde bij te benen.

De verschillende sprinttreinen formeerden zich, maar in de slotkilometer was het toch chaos troef. Merlier koos het wiel van Ackermann, maar liet zich uit evenwicht brengen en moest van ver zijn sprint aanzetten. De Duitser zette van ver aan, Hofstetter en Merlier kwamen nog heel dichtbij maar de jump van Ackermann deed het hem. Hofstetter greep opnieuw net naast de zege, Merlier moest genoegen nemen met de derde plaats.

Ackermann is de eerste renner die de Bredene Koksijde Classic twee keer op zijn naam schrijft. Ook in 2019 was de Duitser de beste, toen voor Kristoffer Halvorsen en Alvaro Hodeg.

Uitslag Bredene Koksijde Classic 2022

1. Pascal Ackermann (GER)

2. Hugo Hofstetter (FRA)

3. Tim Merlier “

4. Sam Welsford (AUS)

5. Gerben Thijssen “

6. Timothy Dupont “

7. Søren Werenskjold (NOR)

8. Luca Mozzato (ITA)

9. Arnaud De Lie “

10. Bert Van Lerberghe “