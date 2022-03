“Maximaal twee flessen olie per klant.” Die beperking stond eerder al bij het olierek in de Colruytwinkel van Blankenberge, sinds vrijdag geldt ze in alle Colruyt-filialen. “Een preventieve maatregel”, klinkt het. En het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dreigen er nog meer gaten te ontstaan in de rekken van de supermarkt?