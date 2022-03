GO! BS Atheneeke leeft voluit in een inclusieve wereld

KONEKT richt zich naar mensen met een beperking. Zij worden opgeleid om een ondersteunende collega, een ‘co-begeleider’ te worden. Met co-begeleider bedoelen we: iemand die helpt, aan de zijde van de juf of meester.Met de ‘Opleiding co-begeleider in de kleuterklas’ wil Konekt kansen creëren tot samenwerking tussen kleuterscholen en volwassenen met een beperking. Dirk: “Waarom ik voor GO! BS Atheneeke heb gekozen? Omdat ik op wandelafstand van de school woon. Deze school trok bovendien meteen mijn aandacht door de prachtige muurschilderingen. Ikzelf houd me graag bezig met kunst. In mijn vrije tijd teken ik en doe ik aan airbrushen. Mijn collega’s op de stageschool geven me vaak complimenten over mijn creatief talent. Dat geeft me een heel goed gevoel.”In het voornamelijk vrouwelijk kleuterteam biedt meester Dirk een bijzondere meerwaarde als mannelijk rolmodel voor de kleuters.“Meester Dirk creëert elke vrijdagvoormiddag een gevoel van rust in de klas. Terwijl hij met een groepje kleuters een spel speelt, kan ik met een ander groepje rustig een verhaal vertellen. Voor mij is hij een grote hulp in de klas. Ook de kleuters zien hem als een echte meester”, vertelt juf Ingrid.Dirk: “Wanneer ik mijn opleiding met succes beëindig, kan ik als vrijwilliger aan de slag in een kleuterschool. Dat is mijn grote droom. Het liefst zou ik ook op deze school blijven werken.”Chris Vandormael (directeur): “Toen Konekt me contacteerde met de vraag een stagiair op te nemen in mijn team, heb ik geen seconde getwijfeld. Aan de ene kant wilde ik meester Dirk alle kansen geven om zijn opleiding te kunnen voltooien. Aan de andere kant ervaar ik ook de vele troeven van hem in mijn team. Hij wordt door iedereen graag gezien. Mocht hij volgend schooljaar komen solliciteren, dan weet ik dat hij als vrijwilliger op vele vlakken inzetbaar is; uitstappen mee begeleiden, de kleuterjuffen extra ondersteunen en zoveel meer.”