K3 bracht een speciaal liedje ten gehore, Sieg De Donker denkt meer geluk in de liefde te vinden en het kind in Veronique De Kock is nog springlevend. Afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op sociale media en wij bundelen die maar wat graag even voor jou.