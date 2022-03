Douane rolt voor het eerst in 6 jaar verpakkingsfabriekje voor roltabak op

Op de Industrielaan in Hoeselt is de douane vrijdag binnengevallen in een loods waar illegaal roltabak werd verpakt. Het is de eerste keer in minstens 6 jaar dat zo’n bedrijfje wordt gevonden. Er werd 14,5 ton versneden tabak en 20.000 sigaretten in beslag genomen. Eén persoon is aangehouden en verhoord.

De actie startte vrijdag even na 10 uur toen de douane binnenviel in de loods. Er bleek een klein bedrijfje te liggen dat zich had gespecialiseerd in het verpakken van roltabak. Omdat een gewapende aanwezige ging lopen, werd de politie ingeschakeld. De voortvluchtige ging richting Diepenbeek waardoor ook de politie LRH werd opgeroepen. Die zette een speurhond in om te zoeken. Zonder resultaat. Ook de versterking met een helikopter vanuit de lucht leverde niets op. Een andere persoon werd wel aangehouden en verhoord.

Winstmarge

Alle goederen werden in beslag genomen door de douane. Het ging om ongeveer 14,5 ton versneden tabak en twee master cases van telkens 10.000 sigaretten. Dat er illegaal roltabak wordt verpakt, gebeurt niet zo frequent als het rollen van illegale sigaretten omdat de winstmarge kleiner is. “Het is de eerste keer sinds 2016 al zeker niet meer gebeurd dat we zo’n bedrijf oprollen. Maar we zetten er ook meer op in”, reageert de woordvoerder.

In 2021 werden door de douane 278.527.976 sigaretten, 268.099 kg roltabak, 785 sigaren en 7.219 kg chichatabak in beslag genomen in 9 sigarettenfabrieken en 3 fabrieken voor chichatabak.

In 2022 nam de Opsporingsdienst van de Douane al meer dan 135 miljoen sigaretten in beslag, de vangst van begin deze week in Aarlen inbegrepen.

