Onze tv-tips: een jarige tv-ster, een jonge John Cleese en Joan in de bloemetjes

Paul de Leeuw 60 jaar

NPO1, Za, 21.25u

Hij komt al sinds 1986 onafgebroken op het scherm. Veelal in Nederland, maar een tiental jaar geleden kende hij ook een succesvol intermezzo in Vlaanderen. Zijn VTM-programma Manneke Paul behoort tot het collectieve geheugen. Presentator, komiek, acteur en zanger Paul de Leeuw wordt nu 60 jaar. Daarom vertellen enkele vakgenoten over de betekenis van Paul voor de Nederlandse televisie en het theater. Een mooi eerbetoon aan een vaktalent. (tove)

— © RR

This is Joan Collins

Canvas, Zo, 21.45u

Ze werd beroemd als feeks Alexis in Dynasty, maar bovenal is actrice, auteur en columniste Joan Collins een van de allerlaatste Hollywoodactrices uit de zogeheten golden age. We krijgen haar levensverhaal te zien aan de hand van archiefbeelden en haar eigen spectaculaire collectie beeldmateriaal. Collins is 89, maar blijft verrassend jong. Ondanks haar sterrenstatus deinst ze er niet voor terug soms rare sprongen te maken, zoals meewerken aan reclamespotjes. (tove)

— © RR

Silverado

VTM 4, Zo, 20.35u

Prima te pruimen western uit de jaren 80 met onder meer John Cleese en Kevin Kline die zich afspeelt in New Mexico 1880. Een cowboy weet een man met een dubieus verleden van een gewisse dood in de woestijn te redden. Samen komen ze net op tijd aan in een stadje om een ter dood veroordeelde man te bevrijden uit de gevangenis. Vermakelijke western die lekker wegkijkt. De film bevat een hoog The A-team gehalte, zeker in het eerste deel. (tove)