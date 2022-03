“Poetin laat commandant van Nationale Garde arresteren”

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn in Oekraïne inmiddels al minstens 7.000 Russische soldaten – onder wie drie generaals – om het leven gekomen, en raakten nog eens 21.000 soldaten gewond. De oorlog verloopt dus niet zoals president Poetin zich had voorgesteld, en daarom zou hij nu op zoek zijn naar zondebokken.

Een van hen blijkt generaal Roman Gavrilov te zijn. Gavrilov is de plaatsvervangende commandant van Rosgvardija, ofwel de Nationale Garde. Dat aparte onderdeel van het Russische leger is weliswaar bedoeld voor binnenlands gebruik, maar wordt ook ingeschakeld in Oekraïne, waar het al zware verliezen leed. Gavrilov staat bekend als een van de beste generaals in Moskou.

Hij zou donderdag opgepakt zijn door de militaire contraspionagedienst van de FSB, de Russische veiligheidsdienst. De reden voor zijn arrestatie is nog onduidelijk: volgens een bron omdat Gavrilov “militaire informatie lekte die leidde tot dodelijke slachtoffers”, volgens een andere bron omdat de generaal brandstof had verspild.

De arrestatie werd nog niet officieel bevestigd door de Russische overheid, maar een tv-station bracht het nieuws al wel.