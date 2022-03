Ook in de Conference League treffen Belgen elkaar: Youri Tielemans met Leicester tegen PSV met Yorbe Vertessen

Youri Tielemans en Timothy Castagne kijken met Leicester City PSV met onze landgenoot Yorbe Vertessen in de ogen in de kwartfinale van de Conference League. Dat bleek vrijdag bij de loting op het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon.

Bodo/Glimt neemt het in de kwartfinale van de Conference League op tegen AS Roma. Verder kijkt Feyenoord Slavia Praag in de ogen en vechten ook Marseille en PAOK, dat donderdagavond AA Gent versloeg, om een ticket voor de halve finale. De laatste affiche is een Belgisch onderonsje met Leicester City, van Tielemans en Castagne, tegen PSV waar Vertessen speelt.

De heenmatch van de kwartfinale is voorzien op 7 april, de terugronde vindt een week later, op 14 april plaats.

Er werd vrijdag meteen ook geloot voor de halve finales. Daarin zijn de potentiële affiches Bodø/Glimt/AS Roma tegen Leicester/PSV en Feyenoord/Slavia Praag tegen Marseille/PAOK. De halve finales vinden plaat op 28 april en 5 mei.

De finale van de Conference League is gepland op woensdag 25 mei.