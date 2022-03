Bocholt B, onder leiding van Jochen Vrolix: “Een titel komt niet op bestelling, maar we zullen er alles aan doen.” — © Dick Demey

In vierde provinciale staan dit weekend niet één of twee, maar liefst drie (!) toppers tussen de nummers één en twee van de klassering op het menu. Zijn Veldwezelt-Smeermaas (4A), Heers-Zelem (4C) en Bocholt B-Grote Brogel (4D) nu al beslissend in de titelstrijd?