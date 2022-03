PODCAST. Waarom een leefloon voor Oekraïense vluchtelingen het goedkoopste alternatief is

Woensdag werd de 10.000ste Oekraïense vluchteling in ons land geregistreerd. En dat is nog maar een fractie van de kleine 200.000 Oekraïners die straks in België worden verwacht. Al die mensen moeten natuurlijk een dak boven hun hoofd hebben en geld om te leven. Hoe kunnen we hen het best helpen? Met een leefloon of bed-bad-brood? En wat kost dat aan de maatschappij?