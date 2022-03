Neos Hasselt krijgt snelcursus in soorten chocolade

Belgen eten naar verluidt gemiddeld 8 kilo chocolade per jaar. Dat kan tellen. Of het allemaal gezond is, is niet duidelijk, maar je wordt er wel gelukkig van. Dat mochten de 70 leden van Neos Hasselt althans ervaren tijdens een namiddag chocolade proeven, gecombineerd met een uitleg over fairtrade met de cacaoboeren in Afrika of Zuid-Amerika.Het nuttige aan het aangename paren dus. Het moet niet altijd koffie met taart zijn.